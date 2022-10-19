Ассоциация туроператоров: цены на отдых в Турции летом 2023 года вырастут на 15-20%

«В условиях конфликта в Черноморском регионе все ожидали, что мы пересмотрим свои туристические планы в сторону понижения. Но мы пересмотрели их уже в сторону повышения. Сейчас мы рассчитываем по итогам 2022 года на 47 миллионов туристов в Турции и доход от них в размере 37 миллиардов долларов США. Этот сезон был очень удачен, но от следующего мы ожидаем и большего», – цитирует Ассоциация туроператоров выступление министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсой.

Эрсой отметил, что Турция хочет войти в лигу стран, принимающих туристов с самым высоким доходом. АТОР со ссылкой на экспертов сообщает, что если ситуация с ростом стоимости авиаперелетов и энергетическим кризисом в мире не прекратится, в Анталье будет наплыв европейских туристов. В результате вырастут и цены.

По данным президента Ассоциации туристических операторов и отельеров Эгейского моря (GETOB) и вице-президента Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Бюлента Бюльбюльоглу, цены на размещение иностранных туристов в летнем сезоне 2023 года в отелях Турции будут в среднем на 15-20% выше, чем в этом году, пишет АТОР.

Ранее стало известно, что с 1 января 2023 года в Турции введут налог за проживание в отелях, мотелях, гостевых домах, дачных поселках, пансионатах, апарт-отелях, термальных курортах и кемпингах. Сбор будет взиматься в размере 2% от стоимости всех услуг.