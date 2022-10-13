В Турции введут налог на проживание в гостиницах и апарт-отелях

С 1 января 2023 года за проживание в отелях, мотелях, гостевых домах, дачных поселках, пансионатах, апарт-отелях, термальных курортах и кемпингах будет взиматься сбор в размере 2% от стоимости всех услуг. Президент Турции будет иметь право уменьшить или увеличить ставку налога в этих пределах.

Как пишет «Интерфакс.Туризм», механизм взимания налога пока не определен. Так, для организованных туристов он может быть включен в стоимость тура, а для самостоятельных путешественников — в счет при выселении из гостиницы. Также налог может взиматься с самих отельеров, членов их семей и партнеров, которые бесплатно пользуются услугами размещения и отдыха. При этом работающий и проживающий на территории отеля персонал оплачивать налог не будет.

Напомним, ранее глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев рассказал о трудностях работы с картами российской платежной системы «Мир» в Турции. Незадолго до этого два банка-партнера из пяти перестали их принимать. Позже президент Турции Эрдоган поручил создать совместно с Россией альтернативу «Миру».