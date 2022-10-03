Финские банкоматы перестали обслуживать карты UnionPay. И все из-за «активности» россиян

Как пишет РИА Новости со слов представителя компании Nokas CMS (владеет банкоматами) Ристо Лепо, такое решение приняли из-за повышенного спроса на снятие наличных со стороны россиян. Отмечается, что в последние недели граждане России буквально снимали все средства из банкоматов, которые расположены на восточной границе Финляндии, «за считанные часы».

«В худшем случае суммы снятых наличных были настолько велики, что это не могли быть частные российские туристы, совершающие покупки в Финляндии», — сказал Ристо Лепо.

Напомним, правительство Финляндии приняло решение ограничить въезд туристам из России по визам всех стран шенгенской зоны. Ограничение вступило в силу в ночь на пятницу, 30 сентября. Финские пограничники и посольство Финляндии опубликовали разъяснения по поводу ограничений на границе для российских туристов и транзитников. Вот, когда и для кого они будут действовать.