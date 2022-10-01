В Таиланде отменили все ограничения по коронавирусу

С сегодняшнего дня, 1 октября, для въезжающих отменены требования о предъявлении сертификата о вакцинации или результатов тестирования на коронавирус. Эти и другие ограничения были введены в марте 2020 года и продлевались 19 раз, после чего в сентябре 2022-го власти приняли решение отменить их в рамках перехода Таиланда к постпандемийной фазе.

Как считает генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков, снятие всех ограничений — это «огромный шаг для привлечения туристов в Таиланд». Несмотря на это, для российских путешественников основным препятствием остается отсутствие доступных и прямых рейсов, отмечает он. «Россияне получат доступный Таиланд, только если будет достаточное количество рейсов. В этом направлении давно ведется работа, надеемся, что в ближайшее время мы получим какие-то конкретные результаты», — приводит ТАСС слова Снеткова.

Напомним, ранее авиакомпания «Аэрофлот» объявила о возобновлении перелетов в Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. В зимнем расписании сохранятся рейсы в турецкие Стамбул и Анталью, также добавят самолеты для перелетов в Пхукет, Бангкок и Дубай. Кроме того, полеты продолжают осуществляться на Сейшелы и Мальдивы. Кроме того, в Таиланде планируют внедрять платежную систему «Мир».