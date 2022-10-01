18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

В Таиланде отменили все ограничения по коронавирусу

Поделиться:

В Таиланде отменили все ограничения по коронавирусу и режим ЧС, введенный из-за пандемии. Как считают туроператоры, это «огромный шаг для привлечения туристов».

Shutterstock.com

С сегодняшнего дня, 1 октября, для въезжающих отменены требования о предъявлении сертификата о вакцинации или результатов тестирования на коронавирус. Эти и другие ограничения были введены в марте 2020 года и продлевались 19 раз, после чего в сентябре 2022-го власти приняли решение отменить их в рамках перехода Таиланда к постпандемийной фазе.

Как считает генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков, снятие всех ограничений — это «огромный шаг для привлечения туристов в Таиланд». Несмотря на это, для российских путешественников основным препятствием остается отсутствие доступных и прямых рейсов, отмечает он. «Россияне получат доступный Таиланд, только если будет достаточное количество рейсов. В этом направлении давно ведется работа, надеемся, что в ближайшее время мы получим какие-то конкретные результаты», — приводит ТАСС слова Снеткова.

Напомним, ранее авиакомпания «Аэрофлот» объявила о возобновлении перелетов в Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. В зимнем расписании сохранятся рейсы в турецкие Стамбул и Анталью, также добавят самолеты для перелетов в Пхукет, Бангкок и Дубай. Кроме того, полеты продолжают осуществляться на Сейшелы и Мальдивы. Кроме того, в Таиланде планируют внедрять платежную систему «Мир».

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: