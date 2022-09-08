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«Аэрофлот» возвращает рейсы в Таиланд и ОАЭ в зимний период

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Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит перелеты в Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты в зимний период. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора перевозчика Сергея Александровского.

Shutterstock.com

В зимнем расписании сохранятся рейсы в турецкие Стамбул и Анталью. А также добавят самолеты для перелетов в Пхукет, Бангкок и Дубай. Кроме того, самолеты продолжат летать на Сейшелы и Мальдивы.

«Рассматриваем возможность открытия рейсов из Москвы в Шарм-эш-Шейх, Хургаду и на Гоа. Также с небольшими изменениями продолжим выполнять международную программу из Сочи: Бодрум и Даламан сезонно заменятся на Шарм-эш-Шейх и Хургаду, добавятся рейсы в Баку», — добавил Александровский.

Представитель авиакомпании добавил, что продажи билетов в Пхукет уже запустили. Следом в Бангкок и Дубай. Однако точной даты пока не называется. А попасть в ОАЭ на самолетах авиакомпании можно будет уже в октябре.

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