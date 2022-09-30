Еврокомиссия предложила ужесточить выдачу шенгенских виз

В документе сказано, что странам-участницам Европейского союза рекомендуют усилить контроль безопасности при выдаче виз россиянам, чтобы подтвердить основания их въезда. Консульствам стран ЕС советуют направлять обращения россиян, которые исходят из-за пределов России, за краткосрочными визами в консульство по месту жительства — обратно в Россию, а не рассматривать у себя.

Кроме того, в рекомендациях говорится о процедуре аннулирования виз на границе, но только в случае наличия оснований для этого.

«В случае наличия оснований для аннулирования — отзыва такое решение может быть принято пограничной службой независимо от государства-члена, выдавшего ее», — говорится в заявлении.

Также рекомендован тщательный контроль российских граждан на внешних границах ЕС. Особенно «чтобы избежать того, чтобы гражданин России, которому было отказано во въезде на одной границе, быть допущен другим государством».

Помимо этого, в Еврокомиссии посоветовали тщательнее проводить оценку проездных документов россиян самими перевозчиками.

«Перевозчики несут ответственность за граждан третьих стран, которых они доставили в ЕС, но которым было отказано во въезде», — отметили в Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что Норвегия может ввести аналогичные финским ограничительные меры в отношении российских туристов, запретив им въезд. Это последняя страна с открытой и граничащей с Россией наземной границей. А с 30 сентября, запрет на въезд туристов из России ввела Финляндия, в которую россияне могли попасть наземным транспортом.