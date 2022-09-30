Норвегия может запретить въезд туристам из России. Это последняя страна с открытой наземной границей

«Мы быстро закроем границу, если это необходимо, и изменения могут произойти в кратчайшие сроки. В Норвегию прибыло немного людей по сравнению с Финляндией, здесь ситуация иная», — приводит Reuters заявление министра юстиции страны Эмили Энгер Мель.

По данным издания, Норвегия рассматривает возможность запустить специальный вертолет с датчиками, поскольку власти страны видят повышенный риск незаконного пересечения границы на фоне объявленной в России частичной мобилизации.

Норвегия остается единственной открытой для российских туристов страной Евросоюза, с которой у России есть сухопутная граница — в последнее время через нее в страну прибывают несколько сотен человек в день. С сегодняшнего дня, 30 сентября, запрет на въезд туристов из России ввела Финляндия, в которую россияне могли попасть наземным транспортом.

Напомним, ранее погранслужба и посольство Финляндии опубликовали разъяснения по поводу ограничений на границе для российских туристов и транзитников. Рассказываем, когда и для кого они будут действовать.