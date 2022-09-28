Стало известно, когда Финляндия введет ограничения на границе с Россией

Ранее президент Саули Ниинисте и правительственный комитет по внешней политике и политике безопасности сообщил, что россияне, которые въезжают в страну по туристическим визам, серьезно подрывает международное положение Финляндии и его решили ограничить. Госсовет обнародует решение об ограничении трансграничного движения с Россией в четверг, 29 сентября.

Однако пока неизвестно, с какого момента ограничения вступят в силу и какие будут исключения.

Напомним, правительство Финляндии приняло решение ограничить въезд российским туристам по визам всех стран шенгенской зоны. Об этом сообщил глава МИД Пекка Хаависто. А члены Еврокомиссии собираются пересмотреть некоторые аспекты визовых правил для россиян. Об этом заявила официальный представитель ЕК Анита Хиппер.