Финляндия вводит запрет на въезд по визам всех стран шенгенской зоны для россиян

«Россияне смогут въехать в Финляндию на основании родства, семейных обстоятельств, учебы, работы и владения недвижимостью», — цитируют его финские СМИ.

Отмечается также, что будет запрещен транзит из других стран по шенгенским визам. Ограничения вступят в силу в ближайшие дни.

Министр назвал это решение «очень строгим» и добавил, что отказ от военной службы «не является достаточным основанием для подачи заявления о предоставлении убежища в Финляндии».

«Визы также могут быть отозваны в индивидуальном порядке на финской границе, когда условия для их предоставления больше не выполняются», – сказал Хаависто.

Президент Саули Ниинисте отметил, что действия направлены, «чтобы значительно сократить количество людей, приезжающих в Финляндию из России».

Чуть ранее власти Финляндии приняли «принципиальное решение» об ограничении въезда россиян в страну, а также выдачи виз. Об этом сообщили в канцелярии президента страны.