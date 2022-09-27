Еврокомиссия решила пересмотреть визовые правила для россиян

Члены Еврокомиссии собираются пересмотреть некоторые аспекты визовых правил для россиян. Об этом заявила официальный представитель ЕК Анита Хиппер, пишет «Интерфакс». Разговоры ведутся уже второй день.
«Комиссия должна пересмотреть свои указания по визам. В настоящий момент комиссия оценивает, что в них необходимо изменить. И мы поддерживаем тесные контакты с государствами-членами и профильными агентствами», — сказала Хиппер.
Отмечается, что сейчас идет пересмотр и уточнение указаний, которые дала Еврокомиссией еще 9 сентября. Тогда рекомендовали оставить без изменений запрет на выдачу многократных виз россиянам, и не пускать в ЕС подозрительных граждан.
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