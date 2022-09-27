Еврокомиссия решила пересмотреть визовые правила для россиян

«Комиссия должна пересмотреть свои указания по визам. В настоящий момент комиссия оценивает, что в них необходимо изменить. И мы поддерживаем тесные контакты с государствами-членами и профильными агентствами», — сказала Хиппер.

Отмечается, что сейчас идет пересмотр и уточнение указаний, которые дала Еврокомиссией еще 9 сентября. Тогда рекомендовали оставить без изменений запрет на выдачу многократных виз россиянам, и не пускать в ЕС подозрительных граждан.