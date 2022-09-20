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Путешествия

Из Петербурга запустят еще один рейс в Тунис

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Авиакомпания Nouvelair Tunisie запускает прямое авиасообщение между Петербургом и островом Джерба в Тунисе. Об этом сообщает пресс-служба компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта «Пулково»).

Shutterstock.com

Первый самолет отправиться 15 ноября. Полеты будут проходить раз в 10 дней в рамках совместной с оператором «Экспресс Тур» турпрограммы. Полеты будут проходить на Airbus A320. В августе Nouvelair Tunisie также организовала перелеты из Петербурга полеты в город-курорт Монастир в Тунисе.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет прямое авиасообщение с Кубой и венесуэльским островом Маргарита с 1 октября. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР).

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