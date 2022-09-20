Из Петербурга запустят еще один рейс в Тунис

Первый самолет отправиться 15 ноября. Полеты будут проходить раз в 10 дней в рамках совместной с оператором «Экспресс Тур» турпрограммы. Полеты будут проходить на Airbus A320. В августе Nouvelair Tunisie также организовала перелеты из Петербурга полеты в город-курорт Монастир в Тунисе.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет прямое авиасообщение с Кубой и венесуэльским островом Маргарита с 1 октября. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР).