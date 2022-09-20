Финляндия предложила ЕС разработать общие рекомендации по аннулированию виз россиян

Во вторник, 20 сентября, власти Финляндии направили письмо в Европейскую комиссию с просьбой дать общие рекомендации всем странам Шенгенской зоны об аннулировании или отзыве виз, выданных гражданам России, и введения запретов на въезд.

«Финляндия просит рекомендовать, чтобы страны Шенгенской зоны, отказывая во въезде российским гражданам на своих границах, одновременно либо аннулировали, либо отзывали визу у этого лица. Либо же вводили для него запрет на въезд в соответствии со стандартной практикой», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Финляндии.

Как предполагают власти Финляндии, в случае, если виза гражданина России, которому будет отказано в пересечении границы, аннулирована, либо же россиянину запретят взъезжать в Шенгенскую зону, другие государства-члены могут на основании отсутствия визы или запрета на въезд не допустить этого человека до въезда на их собственную границу.

«Это предотвратит попытки тех же лиц въехать в Шенгенскую зону через другую сухопутную границу или воздушным путем», — резюмировали в МИД Финляндии.

Напомним, на сегодняшний день загранпаспорт есть у 29% россиян, шенгенская виза — только у 2%. Такие данные предоставляет ВЦИОМ, отмечая, что «похвастаться наличием загранпаспорта могут в основном "типичные путешественники"» — по информации аналитиков, это «высокообразованные, финансово обеспеченные жители обеих столиц». По данным Европейском комиссии, по состоянию на 1 сентября 2022 года около 963 тысяч россиян имели действующие визы в Шенгенскую зону.