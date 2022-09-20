ВЦИОМ: шенгенская виза есть только у 2% россиян

Согласно результатам исследования, участие в котором приняли 1 600 человек в возрасте от 18 лет, за последние 5 лет поездки за границу совершали 23% россиян. Из них 9% посетили страны Шенгенской зоны — Германию, Италию, Испанию, Францию и другие страны, вдвое больше россиян были там, где виза не требуется (17%). По мнению аналитиков, «с учетом невысокой востребованности заграничных поездок ожидаема и доля имеющих соответствующие документы». На сегодняшний день загранпаспорт есть у 29% россиян, шенгенская виза — только у 2%. Отмечается, что в группе тех, кто за последние 5 лет бывал за границей, показатели «ощутимо выше» — 76% и 8% соответственно.

«Похвастаться наличием загранпаспорта могут в основном «типичные путешественники»: 35-44-летние (39%), высокообразованные (45%), финансово обеспеченные (37%) и жители обеих столиц (52%). В то же время доля обладателей шенгенской визы в России варьируется лишь в зависимости от места проживания: в Москве и Санкт-Петербурге она есть у каждого десятого (10%), что в 5 раз выше среднероссийского показателя», — отмечают аналитики.

Получать или обновлять загранпаспорт в ближайшее время планирует каждый восьмой россиянин (12%). В группе его нынешних обладателей — каждый пятый (20%). «В связи с этим можно предположить, что речь идет скорее о замене существующего документа, нежели о получении нового: те, кто путешествовал, продолжит заграничные поездки, а кто не выезжал за пределы России едва ли сделает это в обозримом будущем», — резюмируют аналитики ВЦИОМ.

Напомним, по данным Европейском комиссии, по состоянию на 1 сентября 2022 года около 963 тысяч россиян имели действующие визы в Шенгенскую зону.