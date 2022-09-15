Финляндия предлагает ввести ограничение при оформлении виз для россиян-владельцев финской недвижимости

Статус собственника недвижимости в Финляндии не должен рассматриваться как фактор для выдачи визы. Такое мнение высказал президент республики Саули Ниинисте. Он также выступил за общее решение Евросоюза по ограничению выдачи туристических виз россиянам, пишет «Коммерсантъ».
«Факт наличия у человека дачи, квартиры или недвижимости в Финляндии ранее мы рассматривали как фактор, способствующий выдаче визы… Если бы мы только объявили, что это положительное отношение к приобретаемой недвижимости больше не существует со дня объявления», — рассказал господин Ниинисте, добавив, что это «сложный комплексный вопрос».
Саули Ниинисте также отметил, что решение о прекращении выдачи туристических виз в России должно распространяться на всю Шенгенскую зону.
Напомним, девять стран Европы, в том числе Эстония, Дания и Нидерланды, больше не принимают документы россиян на получение туристической визы. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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