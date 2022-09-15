Финляндия предлагает ввести ограничение при оформлении виз для россиян-владельцев финской недвижимости

«Факт наличия у человека дачи, квартиры или недвижимости в Финляндии ранее мы рассматривали как фактор, способствующий выдаче визы… Если бы мы только объявили, что это положительное отношение к приобретаемой недвижимости больше не существует со дня объявления», — рассказал господин Ниинисте, добавив, что это «сложный комплексный вопрос».

Саули Ниинисте также отметил, что решение о прекращении выдачи туристических виз в России должно распространяться на всю Шенгенскую зону.

Напомним, девять стран Европы, в том числе Эстония, Дания и Нидерланды, больше не принимают документы россиян на получение туристической визы. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).