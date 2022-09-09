Мини-отели Петербурга нарастили свою выручку на 25% за летний период

У несетевых отелей выручка за три месяца увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. К таким выводам пришли в сервисах ЮKassa, «Суточно.ру» и «Эвотор». Средний чек в мини-отелях достиг 8,2 тыс. рублей, увеличившись на 19%, пишет «Деловой Петербург».

«За это лето средняя выручка российских мини-отелей превысила прошлогоднюю на 12%. Сильнее всего выросли обороты в Приморье, Москве, Красноярском и Алтайском краях, в Петербурге, Краснодарском крае, в Нижегородской области и Татарстане. Средний чек в несетевых гостиницах вырос на 9%, до 6,6 тыс. рублей», — сказано в отчете исследования.

Также там говорится, что онлайн-покупки автобусных и железнодорожных поездок по России с июня по август подскочили почти в 1,5 раза.

Напомним, с начала года Петербург с туристическими целями посетили более 5,5 млн туристов. И порядка 215 млрд рублей путешественники принесли в экономику города. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

В комитете по туризму отмечают, что Петербург чаще всего посещают туристы из других городов России. На них приходится более 5 млн визитов. На иностранцев приходится всего около 160 тыс. прибытий, причем представители дальнего зарубежья составляют 52% от всех иностранных туристов. Эксперты считают, что к концу 2022 года увеличится количество гостей из Азербайджана, Армении и Казахстана, и в целом турпоток за год 7 млн прибытий.