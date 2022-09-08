Сколько денег потратили туристы в Петербурге в 2022 году. Рассказал вице-губернатор Пиотровский

Он отметил, что «это не налоги, а именно расходы туристов в городе». Ранее комитет по развитию туризма приводил данные по турпотоку в городе с января по август. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года он увеличился на 30%. Также подросли более чем в два раза расходы гостей Петербурге. К примеру, в 2021 году было потрачено 124 млрд рублей.

В комитете отмечают, что Петербург чаще всего посещают туристы из других городов России. На них приходится более 5 млн визитов. На иностранцев приходится всего около 160 тыс. прибытий, причем представители дальнего зарубежья составляют 52% от всех иностранных туристов. Эксперты считают, что к концу 2022 года увеличится количество гостей из Азербайджана, Армении и Казахстана, и в целом турпоток за год 7 млн прибытий.

Помимо этого, увеличился и средний туристический чек: он подрос на 13,7% в годовом выражении. Он составляет 36,5 тыс. рублей. Расходы гостей из других стран увеличились на 16,3%. В комитете считают, что к концу 2022 года турпоток в Петербург составит 7 млн прибытий.