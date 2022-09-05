Исследование: туристы стали задерживаться в Петербурге подольше

Такие данные приводят в исследовании «Турбарометр Санкт-Петербурга», которое подготовили в Аналитическим центре при правительстве РФ и Росстат при участии комитета по туризму города, пишет «Деловой Петербург».

В комитете отмечают, что Петербург чаще всего посещают туристы из других городов России. На них приходится более 5 млн визитов. На иностранцев приходится всего около 160 тыс. прибытий, причем представители дальнего зарубежья составляют 52% от всех иностранных туристов. Эксперты считают, что к концу 2022 года увеличится количество гостей из Азербайджана, Армении и Казахстана, и в целом турпоток за год 7 млн прибытий.

Также в город стали чаще приезжать не только ради дворцов и музеев, но еще и ради фестивалей и массовых мероприятий. За год событийный туризм вырос с 2,5 до 8%.

Помимо этого, увеличился и средний туристический чек: он подрос на 13,7% в годовом выражении. Он составляет 36,5 тыс. рублей. Расходы гостей из других стран увеличились на 16,3%. В комитете считают, что к концу 2022 года турпоток в Петербург составит 7 млн прибытий.