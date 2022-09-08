Эстония закроет въезд в страну для всех туристов из России. И вот когда

«С 00:00 19 сентября начнет действовать для граждан России запрет на въезд через внешние границы независимо от того, каким государствам выдана шенгенская виза. […] Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!» — приводит «Интерфакс.Туризм» слова министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу.

Напомним, накануне Латвия, Литва и Эстония договорились о том, чтобы ввести ограничения на въезд для россиян через границы России и Белоруссии по любым шенгенским визам. Тогда сообщалось, что исключения составят только граждане с гуманитарными визами, водители грузовиков, людей, которые посещают перечисленные страны по семейным обстоятельствам, и дипломаты.