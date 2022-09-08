18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Эстония закроет въезд в страну для всех туристов из России. И вот когда

Поделиться:

Власти Эстонии назвали дату закрытия границ страны для всех туристов из России. Запрет не будет распространяться на тех, кто планирует пересечь границу для встречи с родственниками, а также по другим гуманитарным причинам.

Shutterstock.com

«С 00:00 19 сентября начнет действовать для граждан России запрет на въезд через внешние границы независимо от того, каким государствам выдана шенгенская виза. […] Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!» — приводит «Интерфакс.Туризм» слова министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу.

Напомним, накануне Латвия, Литва и Эстония договорились о том, чтобы ввести ограничения на въезд для россиян через границы России и Белоруссии по любым шенгенским визам. Тогда сообщалось, что исключения составят только граждане с гуманитарными визами, водители грузовиков, людей, которые посещают перечисленные страны по семейным обстоятельствам, и дипломаты.

ЕС отменяет упрощенный визовый режим с Россией. Что изменится?

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: