В этом году Петербург посетило более 5 миллионов туристов

Представители гостиничного бизнеса отметили, что летом загрузка в отелях была на уровне 75-85%, что выше прошлогодних показателей. Директор по продажам отельного оператора PLG Алексей Александров отметил, что среди туристов вырос спрос на апартаменты. «Апартаменты все больше будут забирать долю рынка как у классических отелей, так и у квартир, сдаваемых посуточно. Апарты более комфортны для проживания туристов, которые едут в город более чем на 2–3 суток. Так они могут сэкономить на питании, при этом получая гостиничный сервис. На мой взгляд, гостиницам, возможно, придется несколько потесниться, так как около 30% рынка могут забрать апарт–отели», — говорит он.

Исполнительный директор «Тари Тур СПб» Оксана Лебедева заявила, что туристический бизнес Петербурга еще не достиг допандемийного уровня, но в этом году количество российских туристов выросло по сравнению с прошлым годом. «Я думаю, что на руку нам сыграло то, что были закрыты границы, а Петербург — хорошая альтернатива путешествию по Европе. Объем принятых нами туристов в этом году примерно на 50% больше показателей 2021», — уточнила она.

Ленобласть также смогла увеличить количество туристов.