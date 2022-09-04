В этом году Петербург посетило более 5 миллионов туристов

С начала этого года Петербург посетило 5,54 млн туристов , что на 30% больше прошлогодних показателей. Это принесло экономике города около 215 миллиардов рублей.
В этом году в Петербурге увеличилось количество туристов. С января по август город посетило более 5,5 миллионов человек. Об этом заявили эксперты на круглом столе «Делового Петербурга» «Гостеприимный Петербург: разгар туристского сезона».
Сергей Корнеев
Председатель комитета по развитию туризма Петербурга:
Наша отрасль столкнулась с такими обстоятельствами, которых не было в истории туризма никогда. Однако эти внешние вызовы продемонстрировали очень важный момент — самый высокий профессионализм петербургской туристской индустрии, которая умеет очень собранно и быстро адаптироваться под текущую ситуацию.
Представители гостиничного бизнеса отметили, что летом загрузка в отелях была на уровне 75-85%, что выше прошлогодних показателей. Директор по продажам отельного оператора PLG Алексей Александров отметил, что среди туристов вырос спрос на апартаменты. «Апартаменты все больше будут забирать долю рынка как у классических отелей, так и у квартир, сдаваемых посуточно. Апарты более комфортны для проживания туристов, которые едут в город более чем на 2–3 суток. Так они могут сэкономить на питании, при этом получая гостиничный сервис. На мой взгляд, гостиницам, возможно, придется несколько потесниться, так как около 30% рынка могут забрать апарт–отели», — говорит он.
Исполнительный директор «Тари Тур СПб» Оксана Лебедева заявила, что туристический бизнес Петербурга еще не достиг допандемийного уровня, но в этом году количество российских туристов выросло по сравнению с прошлым годом. «Я думаю, что на руку нам сыграло то, что были закрыты границы, а Петербург — хорошая альтернатива путешествию по Европе. Объем принятых нами туристов в этом году примерно на 50% больше показателей 2021», — уточнила она.
Ленобласть также смогла увеличить количество туристов.
Евгений Чайковский
Председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области:
Вся территория Ленобласти официально признана сельской. Этот статус помогает нам развивать кемпинги, глэмпинги, охотхозяйства, загородное размещение, которое бьет все рекорды в этом сезоне. Бронирования достигают 99% все лето, часть сентября, школьные и новогодние каникулы. И мы пытаемся развивать это направление разными способами.
Напомним, что страны Евросоюза планируют приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Теперь россиянам придется платить повышенный консульский сбор. А Польша и страны Балтии намерены ввести новые визовые ограничения для россиян — в том числе запрет на въезд с визами.
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