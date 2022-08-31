Страны Евросоюза приостановят действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией

О том, когда именно будет приостановлено действие соглашения, не сообщается — но после того, как это произойдет, россиянам придется платить повышенный консульский сбор в 80 евро вместо 35. Приостановка действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией — единственная мера, о которой единодушно договорились страны-члены ЕС. «Общего запрета на выдачу виз для российских граждан не будет. Несколько государств-членов подняли свой голос против этого, включая меня», — объяснил Сийярто.

Соглашение об упрощении визового режима между Россией и Европейским сообществом было ратифицировано Россией в марте 2007 года и вступило в силу 1 июля того же года. Под него подпадает выдача виз для пребывания сроком не более 90 дней в течение 180-дневного периода.

Соглашение также устанавливает единый сбор за оформление виз в размере 35 евро. Он возрастает до 70 евро в случае, если заявление на оформлении визы подается менее чем за трое суток до предполагаемой даты выезда.

Каждая из сторон соглашения может приостановить его действие полностью или частично «по соображениям защиты национальной безопасности, охраны общественного порядка или здоровья населения». В случае приостановки соглашение перестает действовать по истечении 90 дней после получения соответствующего письменного уведомления от инициатора приостановки.

Напомним, ранее власти Венгрии также выступили против введения визовых ограничений для россиян. «Мы говорили о предложении, которое ужесточило бы практику выдачи европейских виз гражданам России. Здесь мы солидарны с позицией канцлера Германии и не планируем вводить какие-либо ужесточения или ограничения», — заявил глава МИД страны Петер Сийярто.