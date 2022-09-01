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Польша и страны Балтии намерены ввести новые визовые ограничения для россиян — в том числе запрет на въезд

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Польша, Латвия, Литва и Эстония намерены ввести новые ограничения для россиян отдельно — отдельно от всего Европейского союза. Власти стран рассмотрят в том числе возможность запрета на въезд с визами ЕС. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел.

Совместное заявление министров иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии и Польши:

С середины июля мы как страны, граничащие с Россией, сталкиваемся с растущей обеспокоенностью по поводу значительного увеличения числа российских граждан, въезжающих в Европейский союз и Шенгенскую зону через наши границы. Мы считаем, что это может стать серьезной угрозой общественной безопасности.

Приостановление действия соглашения об упрощении визового режима с Россией является необходимым первым шагом, но нам следует резко ограничить количество выдаваемых виз, прежде всего туристических, чтобы уменьшить поток российских граждан в Европейский союз и Шенгенскую зону.

Для этого мы ищем общий подход на уровне ЕС и попросили Европейскую комиссию предложить соответствующие меры в отношении виз, которые могли бы быть реализованы Европейским союзом. Эти меры должны содержать исключения для диссидентов, а также для других гуманитарных случаев. Нам нужно продолжать поддерживать противников путинского режима и предоставлять им возможности покинуть Россию.

До тех пор, пока такие меры не будут приняты на уровне ЕС, мы как страны, граничащие с Россией и Беларусью, рассмотрим вопрос о введении на национальном уровне временных мер визового запрета или ограничения пересечения границы для российских граждан, имеющих визы ЕС, в целях решения насущных проблем общественной безопасности.

Напомним, накануне страны-члены Европейского союза договорились об отмене действия упрощенного визового режима с Россией. Рассказываем, как теперь будут выдавать шенгенские визы, кто сможет на них претендовать, а также том, что будет с уже выданными россиянам визами.

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