С середины июля мы как страны, граничащие с Россией, сталкиваемся с растущей обеспокоенностью по поводу значительного увеличения числа российских граждан, въезжающих в Европейский союз и Шенгенскую зону через наши границы. Мы считаем, что это может стать серьезной угрозой общественной безопасности.

Приостановление действия соглашения об упрощении визового режима с Россией является необходимым первым шагом, но нам следует резко ограничить количество выдаваемых виз, прежде всего туристических, чтобы уменьшить поток российских граждан в Европейский союз и Шенгенскую зону.

Для этого мы ищем общий подход на уровне ЕС и попросили Европейскую комиссию предложить соответствующие меры в отношении виз, которые могли бы быть реализованы Европейским союзом. Эти меры должны содержать исключения для диссидентов, а также для других гуманитарных случаев. Нам нужно продолжать поддерживать противников путинского режима и предоставлять им возможности покинуть Россию.

До тех пор, пока такие меры не будут приняты на уровне ЕС, мы как страны, граничащие с Россией и Беларусью, рассмотрим вопрос о введении на национальном уровне временных мер визового запрета или ограничения пересечения границы для российских граждан, имеющих визы ЕС, в целях решения насущных проблем общественной безопасности.