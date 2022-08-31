Частоту рейсов из Петербурга в Баку увеличивает авиакомпания Utair. С 7 сентября перевозчик добавит дополнительную частоту: теперь авиакомпания будет выполнять перелеты по понедельникам, средам, четвергам и пятницам.

Согласно расписанию, вылет из аэропорта «Пулково» в Баку будет осуществляться в 10:15, прибытие обратного рейса в Петербург — в 19:45.

«Баку входит в десятку самых популярных международных направлений из Петербурга с начала лета. Улететь в столицу Азербайджана также можно рейсами авиакомпаний «ИрАэро» и AZAL», — отмечают в пресс-службе петербургского аэропорта «Пулково».

Напомним, Азербайджан вновь открыл границы для россиян в июне 2021 года. В марте 2022-го «Аэрофлот» объявил о запуске ежедневных регулярных рейсы из России в Ереван и Баку с вылетом из Москвы. Полеты будут осуществляться на отечественных самолетах Sukhoi SuperJet 100.