Азербайджан открывает границы для туристов из России

«С 10 июня будут открыты воздушные границы Азербайджана для граждан Российской Федерации. Для пересечения границы пассажирам старше 18 лет потребуется документ, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 или выздоровление после него, а также справка об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном не ранее чем за 72 часа до вылета», — сообщили в совете по туризму страны.

Россияне с билетами на матчи Чемпионата Европы по футболу, проходящие в Баку, также смогут приехать в Азербайджан при соблюдении условий въезда.

Ранее для поездки в Азербайджан необходимо было получить специальное разрешение от оперштаба при кабинете министров республики.