«Аэрофлот» открывает продажи билетов на ежедневные рейсы в Ереван и Баку

«Аэрофлот» открывает продажи билетов на ежедневные регулярные рейсы из России в Ереван и Баку. Полеты будут осуществляться на отечественных самолетах Sukhoi SuperJet 100.
Полеты в столицу Азербайджана будут выполняться на отечественных самолетах Sukhoi SuperJet 100 с 21 марта 2022 года по следующему расписанию (время указано местное):
- Рейс SU1854. Направление: Москва (SVO-С) — Баку. Вылет в 11:00, прилет в 15:40.
- Рейс SU1855. Направление: Баку — Москва (SVO-C). Вылет в 16:40, прилет в 19:20.
Рейсы «Аэрофлота» в Ереван, Армения возобновятся с 22 марта 2022 года и также будут осуществляться на самолетах Sukhoi SuperJet 100 по следующему расписанию:
- Рейс SU1966. Направление: Москва (SVO-С) — Ереван. Вылет в 00:10 по местному времени, прилет в 05:15.
- Рейс SU1967. Направление: Ереван — Москва (SVO-C). Вылет в 06:15 по местному времени, прилет в 09:20.
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