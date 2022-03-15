«Аэрофлот» открывает продажи билетов на ежедневные рейсы в Ереван и Баку

Полеты в столицу Азербайджана будут выполняться на отечественных самолетах Sukhoi SuperJet 100 с 21 марта 2022 года по следующему расписанию (время указано местное):

Рейс SU1854. Направление: Москва (SVO-С) — Баку. Вылет в 11:00, прилет в 15:40.

Рейс SU1855. Направление: Баку — Москва (SVO-C). Вылет в 16:40, прилет в 19:20.

Рейсы «Аэрофлота» в Ереван, Армения возобновятся с 22 марта 2022 года и также будут осуществляться на самолетах Sukhoi SuperJet 100 по следующему расписанию: