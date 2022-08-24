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Венгрия выступила против введения визовых ограничений для россиян

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Венгрия не планирует вводить визовые ограничения для россиян. По словам главы МИД страны Петера Сийярто, в этом плане власти «солидарны с позицией канцлера Германии».

Shutterstock.com

«Мы говорили о предложении, которое ужесточило бы практику выдачи европейских виз гражданам России. Здесь мы солидарны с позицией канцлера Германии и не планируем вводить какие-либо ужесточения или ограничения», — заявил Сийярто по итогам переговоров с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу.

Отдельно Сийярто отметил, что Венгрия также выступает против ужесточения энергетических санкций: «Правительство Эстонии инициирует еще один пакет санкций, поэтому я быстро заявил, что мы даже не хотим обсуждать энергетические санкции». Он подчеркнул, что Венгрия не сможет обеспечить себя нефтью и газом в случае запрета российских энергоносителей. «Энергетические санкции больше вредят Европе, чем России, поэтому их ужесточение будет полностью противоречить здравому смыслу», — резюмировал глава МИД.

Напомним, 15 августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не поддерживает запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. По его словам, ответственность за ситуацию в Украине несет руководство России, а не граждане страны. Позже против визовых ограничений для россиян также выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, заявив, что такая мера является «очень противоречивым предложением».

По мнению официального представителя Еврокомиссии Аниты Хиппер, страны Евросоюза должны выдавать визы россиянам с учетом «политических аспектов», внутренней безопасности или международных отношений. О том, какие европейские страны поддержали запрет на выдачу виз для россиян, а какие выступили против, мы писали здесь.

В ЕС обсуждают запрет на выдачу шенгена россиянам. Такое действительно возможно? А что будет с уже выданными визами?

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