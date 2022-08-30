СМИ: Евросоюз хочет приостановить соглашение по визам с Россией. Это возможно? Шенгенскую визу не получить?

Деловая газета Financial Times выпустила материал о том, что Евросоюз планирует приостановить действие соглашения о визах с Россией на двухдневной встрече глав МИД стран ЕС в Праге, которая начнется во вторник. Что это значит? Насколько это возможно? Туристическую визу в Европу будет невозможно получить? «Собака.ru» разбирается вместе с экспертами.
В чем суть?
На днях газета Financial Times выпустила статью «ЕС намерен приостановить действие соглашения о визах с Россией» (EU set to suspend visa travel agreement with Russia). Так, по словам автора материала, министры иностранных дел ЕС могут поддержать приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией на двухдневной встрече глав МИД стран ЕС в Праге, которая начнется во вторник, 30 августа. Об этом изданию сообщили три чиновника, участвующие в предстоящих переговорах.
Что это за соглашение?
Соглашение «Об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского союза» принято в 2007 году. По факту оно упрощает выдачу виз россиянам и гражданам ЕС на 90 дней в течение каждого периода в 180 дней. Здесь четко прописаны документы, которые могут подтвердить цель поездки, описан порядок оформления многократных виз. Кроме того, в соглашении указан срок для рассмотрения ходатайств об оформлении виз: от 10 до 30 дней, в экстренных случаях — до трех дней. Как отмечает Financial Times, если соглашение разорвут, оформление виз будет стоить дороже, а процедура рассмотрения документов заявителя растянется в сроках.
Могут ли его отменить?
Собеседники Financial Times не сомневаются в отмене соглашения 2007 года. Эта мера должна сократить количество выданных шенгенских виз. «Мы находимся в исключительной ситуации, и это требует исключительных шагов», — сказал высокопоставленный чиновник ЕС в разговоре с Financial Times, добавив, что более масштабные изменения могут быть введены к концу 2022 года.
Доцент кафедры международных отношений СЗИУ РАНХиГС, кандидат политических наук Елизавета Пронякина в разговоре с «Собака.ru» считает, что на днях соглашение 2007 года не отменят. «Скорее всего, ограничения будут вводить отдельные страны, как это уже происходит сейчас. При этом важно понимать: туристический поток в ЕС из России никогда не был большим, поэтому вряд ли даже такие традиционно любимые россиянами страны для отдыха как Испания, Греция или Финляндия, будут сильно бороться за сохранение туристического потока из России. Пока что видимых ограничений на въезд россиян нет ни в одной стране ЕС, за исключением стран Балтии», — подчеркивает Пронякина. Но она не исключает: поездки в страны Евросоюза однозначно станут более затратными по времени, финансам и нервам.
Заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Артур Демчук уверен: соглашение можно отменить в одностороннем порядке в любой момент, правда, зависит это от количества противников и сторонников такого решения. В блоке стран ЕС нет единого мнения на этот счет. Известно, что часть стран, например, Чехия и Польша уже приостановила выдачу виз россиянам. Теперь эти государства требуют от остальных членов Евросоюза аналогичных действий. Как отмечает Financial Times, Финляндия, Польша и страны Балтии, граничащие с Россией готовы в региональном порядке запретить россиянам проезд с туристическими визами по своей территории. Они считают, что решение не нарушает ничьи права и ссылаются на исключения из Шенгенского соглашения по национальной безопасности.
Есть и те, кто против полного запрета на въезд Россиян. В частности, главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель (он будет на переговорах в Праге), заявил, что ЕС должен «быть более избирательным». Он предложил не пускать на территорию ЕС «олигархов», но сохранить въезд для тех, кто хочет пересечь границу по гуманитарным причинам: например, для получения убежища. Германия и Франция тоже призвали ЕС не запрещать выдачу виз россиянам, избрав более «умные способы» использования этого рычага. «Мы не должны недооценивать преобразующую силу непосредственного опыта жизни в демократической системе, особенно для будущих поколений. Наша визовая политика должна отражать это и позволять межличностные контакты между жителями ЕС и гражданами России, не связанными с российским правительством», — приводит цитату Forbes со ссылкой на FT.
«В Евросоюзе есть достаточно стран и, в том числе, представителей бизнеса, кому отмена соглашения невыгодна: в Греции, на Кипре, в Германии, Италии, Испании, Португалии. Тем не менее они согласны, что некоторые санкции стоит применить по отношению к россиянам. В случае повального запрета на въезд для граждан РФ участники ЕС потеряют многое: это доходы с туристического бизнеса, учебных программ», — подчеркивает Артур Демчук в разговоре с «Собака.ru». В целом, Демчук не исключает отмены соглашения на этой неделе. Правда, в этом случае странам ЕС стоит ожидать ответных мер от России.
Как разрыв соглашения повлияет на россиян?
«Если соглашение разорвут, визы станет получить сложнее. Российских граждан ждут дополнительные затраты сил, денег, времени. В части случаев люди могут просто не успевать получить визу, а отказывать будут без объяснения причин. Возможно, сократят количество консульских учреждений, где можно получить визу, или время приема на подачу заявлений [на визу]. Скандинавские страны уже оставили только один день приема в неделю», — констатирует Демчук. К слову, например, Финляндия тоже поступила так. С 1 сентября подать заявления на туристические визы можно только в понедельник (не более 500 заявлений) и только в четырех городах: в Москве, Петербурге, Петрозаводске и Мурманске.
Эксперт допускает введение анкет с политическими вопросами. «Хотя это нарушает все писанные и неписанные правила, такой сценарий возможен. Например, люди, которые хотят получить визу, должны будут фактически дать расписку, что не согласны с теми или иными действиями правительства РФ. Понятно, что большое количество людей откажется от подобных расписок, тем самым фактически самостоятельно отступаясь от получения визы», — говорит политолог. Артур Демчук также отмечает, похожая практика уже есть в США. «На собеседовании в американском посольстве, когда не хотят пускать человека в страну, задают такой вопрос: какие документы вы можете предоставить, чтобы доказать, что не будете оставаться в США? Понятно, что документальных доказательств принести никто не сможет. Думаю, и в текущей ситуации могут создавать разного рода бюрократические тупики. Они не нарушают правила, но весь процесс получение визы превращается в утонченное издевательство над заявителями», — заключает эксперт. Он также добавляет, что Россия вышла из Совета Европы, а это значит, что россияне не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека и обжаловать подобные решения. Кстати, Париж и Берлин уже высказывались о том, чтобы отказаться от полного запрета на выдачу виз россиянам, но вместо этого они предложили усложнить процесс получения въездных документов, в частности замедлить и удорожить процесс получения.
По словам Артура Демчука, давление на Россию будет постепенно усиливаться. «Сама идея коллективной ответственности и коллективного наказания непродуктивна. Вернуться к нормализации отношений будет сложно, это займет достаточно времени. Рано или поздно РФ и ЕС найдут новые механизмы для взаимодействия или вернутся к старым, но для этого должно смениться целое поколение политиков», — заключает политолог.
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