СМИ: Евросоюз хочет приостановить соглашение по визам с Россией. Это возможно? Шенгенскую визу не получить?

В чем суть?

На днях газета Financial Times выпустила статью «ЕС намерен приостановить действие соглашения о визах с Россией» (EU set to suspend visa travel agreement with Russia). Так, по словам автора материала, министры иностранных дел ЕС могут поддержать приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией на двухдневной встрече глав МИД стран ЕС в Праге, которая начнется во вторник, 30 августа. Об этом изданию сообщили три чиновника, участвующие в предстоящих переговорах.