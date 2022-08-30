СМИ: Евросоюз хочет приостановить соглашение по визам с Россией. Это возможно? Шенгенскую визу не получить?

Могут ли его отменить?

Собеседники Financial Times не сомневаются в отмене соглашения 2007 года. Эта мера должна сократить количество выданных шенгенских виз. «Мы находимся в исключительной ситуации, и это требует исключительных шагов», — сказал высокопоставленный чиновник ЕС в разговоре с Financial Times, добавив, что более масштабные изменения могут быть введены к концу 2022 года.

Доцент кафедры международных отношений СЗИУ РАНХиГС, кандидат политических наук Елизавета Пронякина в разговоре с «Собака.ru» считает, что на днях соглашение 2007 года не отменят. «Скорее всего, ограничения будут вводить отдельные страны, как это уже происходит сейчас. При этом важно понимать: туристический поток в ЕС из России никогда не был большим, поэтому вряд ли даже такие традиционно любимые россиянами страны для отдыха как Испания, Греция или Финляндия, будут сильно бороться за сохранение туристического потока из России. Пока что видимых ограничений на въезд россиян нет ни в одной стране ЕС, за исключением стран Балтии», — подчеркивает Пронякина. Но она не исключает: поездки в страны Евросоюза однозначно станут более затратными по времени, финансам и нервам.

Заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Артур Демчук уверен: соглашение можно отменить в одностороннем порядке в любой момент, правда, зависит это от количества противников и сторонников такого решения. В блоке стран ЕС нет единого мнения на этот счет. Известно, что часть стран, например, Чехия и Польша уже приостановила выдачу виз россиянам. Теперь эти государства требуют от остальных членов Евросоюза аналогичных действий. Как отмечает Financial Times, Финляндия, Польша и страны Балтии, граничащие с Россией готовы в региональном порядке запретить россиянам проезд с туристическими визами по своей территории. Они считают, что решение не нарушает ничьи права и ссылаются на исключения из Шенгенского соглашения по национальной безопасности.

Есть и те, кто против полного запрета на въезд Россиян. В частности, главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель (он будет на переговорах в Праге), заявил, что ЕС должен «быть более избирательным». Он предложил не пускать на территорию ЕС «олигархов», но сохранить въезд для тех, кто хочет пересечь границу по гуманитарным причинам: например, для получения убежища. Германия и Франция тоже призвали ЕС не запрещать выдачу виз россиянам, избрав более «умные способы» использования этого рычага. «Мы не должны недооценивать преобразующую силу непосредственного опыта жизни в демократической системе, особенно для будущих поколений. Наша визовая политика должна отражать это и позволять межличностные контакты между жителями ЕС и гражданами России, не связанными с российским правительством», — приводит цитату Forbes со ссылкой на FT.

«В Евросоюзе есть достаточно стран и, в том числе, представителей бизнеса, кому отмена соглашения невыгодна: в Греции, на Кипре, в Германии, Италии, Испании, Португалии. Тем не менее они согласны, что некоторые санкции стоит применить по отношению к россиянам. В случае повального запрета на въезд для граждан РФ участники ЕС потеряют многое: это доходы с туристического бизнеса, учебных программ», — подчеркивает Артур Демчук в разговоре с «Собака.ru». В целом, Демчук не исключает отмены соглашения на этой неделе. Правда, в этом случае странам ЕС стоит ожидать ответных мер от России.