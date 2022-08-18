АТОР: Срок оформления финской шенгенской визы увеличится до 4-5 месяцев

«По оценкам экспертов, после введения анонсированных Финляндией новых правил оформления виз ожидание записи на подачу заявления на финскую визу значительно увеличится. Сейчас в Санкт-Петербурге, где традиционно больше всего оформляют финского шенгена, турфирмы берут документы на подачу в визовый центр на первую половину октября. Выход визы обещают в конце октября. Суммарно ожидание визы сейчас занимает 2,5 месяца. Доступного времени записи в визовом центре Финляндии сейчас нет», — рассказали в АТОР

Ожидается, что интерес к визам на сентябрь, скорее всего, немного снизится: те, кто хотел сделать шенгеном впрок, откажутся от этого.

«Поэтому, в новых условиях, если повезет, процесс получения финской визы будет занимать 4-5 месяцев. Подаваться на финскую визу в любом случае стоит: визовый кодекс ЕС разрешает это делать за шесть месяцев до начала поездки. Но неизвестно, какую именно визу в итоге оформят финские консульства — многократную или однократную», — добавляют в ассоциации.

Напомним, МИД Финляндии официально заявил о введении ограничений на получение виз для россиян. Правительство страны решило сократить число обращений за визами в два раза. Сейчас на ежедневной основе принимается более 1 000 визовых обращений в день. Ограничения заработают с начала сентября. Тогда количество заявок на день сократят до 500.

Также Финляндия не собирается аннулировать уже выданные гражданам России шенгенские визы. Об этом заявил в среду министр иностранных дел республики Пекка Хаависто