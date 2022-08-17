18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Литва предлагает на уровне ЕС отменить все шенгенские визы россиян

Поделиться:

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал Евросоюз аннулировать действие всех шенгенских виз граждан России. Об этом пишет литовский портал Lietuvos rytas.

Shutterstock.com

«Наилучшим стало бы европейское решение, которое просто отменило бы действие этих виз, и все перестали бы их выдавать», — сказал Ландсбергис.

Глава МИД Литвы также усомнился в эффективности мер Эстонии, которая запретила въезд российским туристам с визами, выданные страной. Он считает, что это мера работает недостаточно, пока гражданам РФ будут выдавать визы другие страны из Шенгенской зоны. Именно поэтому, подчеркнул Ландсбергис, необходимо решение на уровне Евросоюза.

Напомним, МИД Финляндии официально заявил о введении ограничений на получение виз для россиян. Правительство страны решило сократить число обращений за визами в два раза. Сейчас на ежедневной основе принимается более 1 000 визовых обращений в день. Ограничения заработают с начала сентября. Тогда количество заявок на день сократят до 500.

В ЕС обсуждают запрет на выдачу шенгена россиянам. Такое действительно возможно? А что будет с уже выданными визами?

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: