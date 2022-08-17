Литва предлагает на уровне ЕС отменить все шенгенские визы россиян

«Наилучшим стало бы европейское решение, которое просто отменило бы действие этих виз, и все перестали бы их выдавать», — сказал Ландсбергис.

Глава МИД Литвы также усомнился в эффективности мер Эстонии, которая запретила въезд российским туристам с визами, выданные страной. Он считает, что это мера работает недостаточно, пока гражданам РФ будут выдавать визы другие страны из Шенгенской зоны. Именно поэтому, подчеркнул Ландсбергис, необходимо решение на уровне Евросоюза.

Напомним, МИД Финляндии официально заявил о введении ограничений на получение виз для россиян. Правительство страны решило сократить число обращений за визами в два раза. Сейчас на ежедневной основе принимается более 1 000 визовых обращений в день. Ограничения заработают с начала сентября. Тогда количество заявок на день сократят до 500.