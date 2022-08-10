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Из Петербурга запустили прямые рейсы в Хургаду

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Из аэропорта «Пулково» в Петербурге запустили прямые рейсы в египетский город Хургада. Об этом сообщили в управляющей компании воздушной гавани.

Shutterstock.com

Сообщается, что полеты будет проводить египетская авиакомпания Al Masria на лайнерах AirbusA320 вместимостью 175 человек. Самолеты будут летать два раза в неделю — по вторникам (в 17:55) и субботам (в 14:30).

«Аэропорт Пулково расширяет маршрутную сеть международных направлений. Список городов пополнился известным курортом на Красном море — Хургадой», — рассказали в пресс-службе компании «Воздушные ворота северной столицы».

Ранее с 19 июля на курорты Красного моря запустили прямые авиарейсы в составе туристической путевки из Петербурга. А в октябре-ноябре запустят прямые рейсы из России в Египет, в том числе и из Петербурга и еще двух городов.

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