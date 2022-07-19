Из Петербурга в Хургаду запустили прямые авиарейсы

Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Пулково», рейсы из Петербурга до Хугарды и из Петербурга до Сочи будет совершать российская авиакомпания iFly.

«Перелет на популярный курорт Красного моря доступен в составе туристических путевок. Программа туров рассчитана на 10 дней», — добавили в пресс-службе «Пулково».

Также с 23 июля запустят рейсы, которые будут следовать Петербург — Сочи. Вылеты будут проходить по вторникам и субботам: в будний день — в 14:55, а в выходной — в 16:15. Пассажиров планируют перевозить на самолетах Airbus А330, которые вмещают до 378 пассажиров.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» возобновила прямые рейсы из Москвы в Пекин. Полеты будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330.