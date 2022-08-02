Из Петербурга в Египет запустят прямые авиарейсы с осени

Рейсы будет выполнять чартерная авиакомпания AZUR air. Полеты будут проходить до конца марта 2023 года. В полетной программе участвуют три города: Москва, Петербург и Екатеринбург.

Первые рейсы начнут летать с 9 октября из столицы в Шарм-эль-Шейх, а с 11 октября самолеты начнут выполнять прямые перелеты из Москвы в Хургаду. Чартерные рейсы из Екатеринбурга в Хургаду и из Петербурга в Шарм-эль-Шейх стартуют со 2 ноября.