Из Петербурга в Египет запустят прямые авиарейсы с осени

В октябре-ноябре запустят прямые рейсы из России в Египет, в том числе и из Петербурга и еще двух городов. Об этом рассказали в пресс-службе Ассоциации Туроператоров (АТОР).
Рейсы будет выполнять чартерная авиакомпания AZUR air. Полеты будут проходить до конца марта 2023 года. В полетной программе участвуют три города: Москва, Петербург и Екатеринбург.
Первые рейсы начнут летать с 9 октября из столицы в Шарм-эль-Шейх, а с 11 октября самолеты начнут выполнять прямые перелеты из Москвы в Хургаду. Чартерные рейсы из Екатеринбурга в Хургаду и из Петербурга в Шарм-эль-Шейх стартуют со 2 ноября.
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