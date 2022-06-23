Чехия приостановила выдачу виз и ВНЖ россиянам

Как сообщает České noviny, заявления на получение вида на жительство в Чехии, поданные посольствами России и Беларуси, будут считаться недопустимыми в соответствии с законодательством — это означает, что по ним не будет проводиться никаких разбирательств. Как отмечают в МИДе республики, такая мера призвана «защитить внешнеполитические интересы Чехии».

Россияне и белорусы, у которых уже есть вид на жительство, смогут обращаться в чешским властям для его продления — их возможные заявления о продлении вида на жительство будут подлежать стандартному режиму, предусмотренному законом о проживании иностранцев. Ограничения не затронут и заявки на получение краткосрочных виз для россиян и белорусов, которые являются членами семьи граждан Чехии или Европейского союза для сопровождения, а также долгосрочных виз и ВНЖ, если пребывание претендующих на них «отвечает интересам Чешской Республики».

Кроме того, ограничение не касается заявлений о выдаче долгосрочного вида на жительство, если заявитель является членом семьи иностранца с видом на жительство в Чехии, а также заявлений о выдаче постоянного вида на жительство для детей иностранцев, проживающих в Чешской Республике. Причиной подачи заявления в таком случае должно быть их совместное проживание.