В странах Шенгенской зоны изменятся правила въезда

Программу запускают в целях «укрепления внутренней безопасности», противодействия нелегальной миграции, предотвращения трансграничной преступности и терроризма.

EES будет регистрировать путешественников из третьих стран каждый раз при пересечении внешней границы ЕС. В систему будут вводить имя человека, тип проездного документа, биометрические данные (отпечатки пальцев и изображение лица), а также дату и место въезда и выезда.

Система будет фиксировать отказы в пересечении границы, выявлять людей с просроченными визами, а также эффективнее находить случаи мошенничества с документами и удостоверениями личности.

Обе базы данных будут взаимодействовать друг с другом. Все собранные биографические и биометрические фонды ЕС будут использоваться в режиме реального времени пограничными властями всех стран Шенгенской зоны.

Помимо этого, EES должна упростить въезд для добросовестных туристов. К примеру, система даст возможность просканировать паспорт и отпечатки пальцев в биометрических киосках, избежав встречи с офицером пограничной службы. Специальные устройства будут сканировать паспорта, лица и отпечатки пальцев каждого отдельного путешественника. Разрешение на въезд система даст автоматически после проверки «досье» туриста.

Сейчас въезжающие в Шенгенскую зону должны пройти очную проверку и получить штамп при прохождении паспортного контроля. В ЕС эту схему считают устаревшей: она приводит к очередям, высок риск ошибок, не предоставляет полностью достоверных данных о пересечении границ.