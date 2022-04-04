Гид: как добраться до Финляндии, Эстонии и Латвии на автобусе, автомобиле, велосипеде и даже (да-да!) пешком

Неделю назад поезда Allegro перестали курсировать между Петербургом и Хельсинки. Как добраться до Финляндии и в какие соседние страны еще можно уехать? «Собака.ru» подготовила гид по условиям въезда с вариантами маршрутов.
Финляндия
Для поездки понадобится загранпаспорт и шенгенская виза. Пока россияне могут попасть в страну, если у них есть неотложные обстоятельства: например, являетесь дипломатом, нуждаетесь в международной защите или путешествуете по иным гуманитарным причинам, имеете неотложные семейные дела, являетесь членом семьи граждан, постоянно проживающих в Финляндии или имеете собственную недвижимость там (полный список можно посмотреть здесь). Кроме того, для въезда необходимы сертификат о вакцинации (российские препараты не подходят), или справку о перенесенном COVID-19 и о получении одной дозы одобренной вакцины или цифровой сертификат о перенесенном заболевании EUDCC (в России его не выдают) — пока эти требования сохраняются до 10 апреля включительно.
Как добраться?
Несмотря на отмену поездов Allegro, из Петербурга до Хельсинки курсируют комфортабельные автобусы например, от компании Lux Express. Они отправляются от автовокзала на Обводном канале. В авто есть бесплатный Wi-Fi и розетки рядом с каждым сидением. Стоимость билета на 30 марта: 5400 рублей (согласно данным сервиса Tutu.ru на 28 марта. — Прим.ред.). Доехать до Хельсинки так можно за 7,5 часов (без учета возможных задержек на границе).
Из-за закрытия воздушных пространств, авиаперелет из Петербурга в Хельсинки теперь занимает более 10 часов, и стоит такое удовольствие — 63 208 рублей (по данным сервиса «Яндекс. Путешествия» на 28 марта. — Прим.ред.). Поэтому лучше всего выбрать другой маршрут, например, на личном автомобиле. Если едите из Петербурга или Выборга в сторону финских городов Хамина, Котка, Порво, Хельсинки, то самый удобный пропускной пункт — МАПП Вяртсиля. Если в сторону Лаппеенранты, Коуволы, Лахти, Иматры, Миккели — МАПП Брусничное в Ленинградской области. В Иматры, Савонлинны, Куопио, Варкауса, Йоэнсуу лучше добираться через МАПП Светогорск. Чтобы узнать о ситуациях с очередями на границах, можно воспользоваться этим сайтом.
Пешком границу перейти не получится, но зато это возможно с помощью велосипеда — для путешественников открыт маршрут Светогорск — Иматра (он связывает Ленинградскую область и Финляндию с прошлого года). Чтобы воспользоваться таким вариантом, можно попросить знакомых на машине подвести до Светогорска или от Финляндского вокзала доехать на электричке до Выборга (цена билета от 322 рублей), а оттуда — на автобусе от автовокзала доехать до Светогорска и воспользоваться веломаршрутом.
Латвия
В страну могут попасть россияне, имеющие на руках действующую шенгенскую визу. Сейчас оформить ее не получится, потому что Посольство Латвии временно приостановило их выдачу, исключение — гуманитарные. Кроме того, для въезда понадобятся отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов или тест на антигены не старше 48 часов, а также медицинская страховка.
Как добраться?
Поскольку Латвия закрыла воздушное пространство для российских самолетов, авиаперелет из Петербурга в Латвию займет от 20 часов и более, а стоит такое путешествие от 64 229 рублей (цена билета в одну сторону на 30 марта по данным сервиса «Яндекс. Путешествия». — Прим.ред.). Дешевле и намного быстрее можно доехать на автобусе, например, компании Intercars Europe из Петербурга с пересадкой в Таллине примерно за 11 часов. Билет в одну сторону на 30 марта обойдется в 6141 рубль (согласно данным сервиса Tutu.ru на 28 марта. — Прим.ред.). Или, как вариант, можно доехать на автомобиле: путь составит от 8 часов (без учета пробок). Ближайший автомобильный пропускной пункт к Петербургу: Брунишево — Педедзе. Для путешественников из Москвы более удобным будет Бурачки — Терехово. Пешком границу перейти нельзя.
Россия временно прекратила железнодорожное сообщение с Латвией, поэтому на поезде до Риги добраться пока не получится.
Эстония
Страна пока доступна для россиян, имеющих шенгенскую визу на руках. Открыть ее сейчас получится только в некоторых случаях: например, если являетесь членом семьи, имеющей вид на жительство, едете на похороны или навестить тяжело больного родственника, нуждаетесь в местных медицинских услугах (должен быть договор на их оказание). Для въезда необходимо заполнить декларацию о здоровье и предъявить ее в печатном или электронном виде на паспортном контроле. Также понадобится сертификат о вакцинации (подойдут все российские препараты: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона»), если его нет — отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов или экспресс-тест на антитела не старше 48 часов.
Как добраться?
Эстония закрыла воздушное пространство для российских самолетов. Теперь время авиаперелета занимает от 10 часов и цены на билеты из Петербурга в Таллин через Стамбул начинаются от 63 208 рублей (по данным сервиса «Яндекс. Путешествия» на 28 марта. — Прим.ред.), поэтому рекомендуем добираться на автобусе. От автовокзала на Обводном канале отправляются несколько рейсов: так, самый дешевый билет — от компании Ecolines — обойдется в 2847 рублей (по данным сервиса Tutu.ru на 28 марта. — Прим.ред.). Время в пути: от 6 до 9 часов. Помимо этого, можно доехать на автомобиле за 4-5 часов (без учета пробок на границе). Ближайший пропускной пункт к Петербургу: Ивангород — Нарва. Забронировать время пересечение границы с Эстонией можно здесь.
Если нет личного автомобиля, можно воспользоваться следующим вариантом: от станции метро «Ленинский проспект» доехать до Кингисеппа на автобусе, например, на 841, а там пересесть на маршрутку до Ивангорода. Затем пересечь границу пешком. А от Нарвы отправиться до Таллина на внутреннем поезде — один билет обойдется в 10,80€ (примерно в 1 108 рублей). Перед поездкой рекомендуем ознакомиться с порядком пересечения границы здесь.
Движение поездов между Россией и Латвией временно приостановлено.
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