Гид: как добраться до Финляндии, Эстонии и Латвии на автобусе, автомобиле, велосипеде и даже (да-да!) пешком

Финляндия

Для поездки понадобится загранпаспорт и шенгенская виза. Пока россияне могут попасть в страну, если у них есть неотложные обстоятельства: например, являетесь дипломатом, нуждаетесь в международной защите или путешествуете по иным гуманитарным причинам, имеете неотложные семейные дела, являетесь членом семьи граждан, постоянно проживающих в Финляндии или имеете собственную недвижимость там (полный список можно посмотреть здесь). Кроме того, для въезда необходимы сертификат о вакцинации (российские препараты не подходят), или справку о перенесенном COVID-19 и о получении одной дозы одобренной вакцины или цифровой сертификат о перенесенном заболевании EUDCC (в России его не выдают) — пока эти требования сохраняются до 10 апреля включительно.

Как добраться?

Несмотря на отмену поездов Allegro, из Петербурга до Хельсинки курсируют комфортабельные автобусы например, от компании Lux Express. Они отправляются от автовокзала на Обводном канале. В авто есть бесплатный Wi-Fi и розетки рядом с каждым сидением. Стоимость билета на 30 марта: 5400 рублей (согласно данным сервиса Tutu.ru на 28 марта. — Прим.ред.). Доехать до Хельсинки так можно за 7,5 часов (без учета возможных задержек на границе).

Из-за закрытия воздушных пространств, авиаперелет из Петербурга в Хельсинки теперь занимает более 10 часов, и стоит такое удовольствие — 63 208 рублей (по данным сервиса «Яндекс. Путешествия» на 28 марта. — Прим.ред.). Поэтому лучше всего выбрать другой маршрут, например, на личном автомобиле. Если едите из Петербурга или Выборга в сторону финских городов Хамина, Котка, Порво, Хельсинки, то самый удобный пропускной пункт — МАПП Вяртсиля. Если в сторону Лаппеенранты, Коуволы, Лахти, Иматры, Миккели — МАПП Брусничное в Ленинградской области. В Иматры, Савонлинны, Куопио, Варкауса, Йоэнсуу лучше добираться через МАПП Светогорск. Чтобы узнать о ситуациях с очередями на границах, можно воспользоваться этим сайтом.

Пешком границу перейти не получится, но зато это возможно с помощью велосипеда — для путешественников открыт маршрут Светогорск — Иматра (он связывает Ленинградскую область и Финляндию с прошлого года). Чтобы воспользоваться таким вариантом, можно попросить знакомых на машине подвести до Светогорска или от Финляндского вокзала доехать на электричке до Выборга (цена билета от 322 рублей), а оттуда — на автобусе от автовокзала доехать до Светогорска и воспользоваться веломаршрутом.