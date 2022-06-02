Цифра дня: 600 млн евро — во столько оценены ежегодные убытки Финляндии от отсутствия туристов из России

Кристиина Хиетасаари

Директор Visit Finland — о убытках от отсутствия туристов из России, цитата по Tekniikka & Talous:

Если говорить о доходах, которые международный туризм приносит Финляндии, то доля россиян достигает 19%. Это очень важно. В годовом исчислении это говорит о потере дохода на сумму более 600 миллионов евро, а когда к этому добавятся трудности азиатского туризма из-за запрета пролетов, то то второй миллиард будет теряться каждый год в течение длительного времени.