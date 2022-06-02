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Цифра дня: 600 млн евро — во столько оценены ежегодные убытки Финляндии от отсутствия туристов из России

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Финляндия оценила убытки от отсутствия туристов из России в 600 миллионов евро в год. В структуре доходов страны от международного туризма на россиян приходилось 19%.

Shutterstock.com
Кристиина Хиетасаари

Директор Visit Finland — о убытках от отсутствия туристов из России, цитата по Tekniikka & Talous:

Если говорить о доходах, которые международный туризм приносит Финляндии, то доля россиян достигает 19%. Это очень важно. В годовом исчислении это говорит о потере дохода на сумму более 600 миллионов евро, а когда к этому добавятся трудности азиатского туризма из-за запрета пролетов, то то второй миллиард будет теряться каждый год в течение длительного времени.

Напомним, в конце марта было прекращено движение поездов Allegro между Петербургом и Хельсинки. До этого момента оно осуществлялось просьбе руководства государства — чтобы проживающие в России финны смогли вернуться в Финляндию. Позже также стало известно, что на границе двух стран могут появиться заборы — более эффективные заграждения. Сейчас Россию и Финляндию разделяет лишь изгородь из колючей проволоки.

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