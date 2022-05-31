Италия отменяет коронавирусные ограничения на въезд для россиян

У туристов больше не будут требовать сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест. Минздрав Италии уточнил, что постановление, предусматривающее наличие GreenPass («Зеленого сертификата») для въезда в страну, срок действия которого истекает 31 мая, не будет продлено.

Таким образом, пересечь итальянскую границу можно по допандемийным правилам: путешественникам из России потребуется только шенгенская виза, получить которую можно уже сейчас.

Отмечается, что прямого авиасообщения с Италией у России нет, перелет возможен только с пересадкой в Стамбуле, Белграде, Каире или аэропортах Ближнего Востока. В среднем в первой половине июня билет до Рима обойдется в сумму от 35 тысяч рублей в одну сторону.

Напомним, визовый центр Италии возобновил работу после сбоя с оплатой консульского сбора. «Банк Интеза» вновь принимает и проводит платежи. А ранее визовый центр Италии в России временно перестал принимать документы у заявителей, которые не успели оплатить консульский сбор заранее, 25 мая. Об ограничении работы сообщили визовые центры VMS в Москве, Петербурге и Архангельске, а также AlmavivA в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Казани и Самаре.