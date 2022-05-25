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Итальянский визовый центр перестал принимать документы у россиян, неоплативших консульский сбор

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Визовый центр Италии в России временно перестал принимать документы у людей, которые не успели оплатить консульский сбор заранее. Это связано с проблемами у банка «Интеза». Рассказываем подробнее.

Shutterstock.com

Как пояснили в самом визовом центре, банк «Интеза» временно не может принимать и проводить платежи по оплате консульского сбора.

«Подать документы могут только те, у кого консульский сбор оплачен заранее и на руках в распечатанном бумажном виде, а также те, кто освобожден от уплаты консульского сбора», — поясняется в сообщении.

По данным Forbes, услугу по оплате консульского сбора не предоставляют нигде. В банке отметили, что пока не известно, из-за чего произошел сбой и как скоро его устранят.

Напомним, Испания и Италия ужесточили требования к документам для подачи на визы. Новые правила опубликовали на официальном сайте BLS. Теперь потребуется предъявить выписку из банка о движении средств на счету за последние 3 месяца.

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