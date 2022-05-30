Дания приостановила оформление виз для россиян

«До дальнейшего уведомления посольство Королевства Дании в Москве приостанавливает процесс приема заявлений на территории Российской Федерации на получение краткосрочных виз и видов на жительство в Данию, кроме официальных визитов», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД Дании отмечают, что до возобновления приема документов россияне могут обращаться в визовые центры других стран. Ранее визы и виды на жительство перестали выдавать Литва, Чехия, Эстония и Нидерланды.

Напомним, визовый центр Италии возобновил работу после сбоя с оплатой консульского сбора. «Банк Интеза» вновь принимает и проводит платежи.