Как сообщили в генеральном консульстве Эстонии в Петербурге, теперь горожане могут обратиться за консульскими услугами или иной помощью в посольство Эстонии в Москве. За консульской помощью можно также обратиться в загранпредставительство другого государства-члена ЕС в Петербурге.

Все удостоверяющие личность документы, оставшиеся в генеральном консульстве Петербурга и представительстве в Пскове, будут отправлены для выдачи в посольство Эстонии в Москве. Также туда отправят все удостоверяющие личность документы, выданные генеральным консульством Эстонии в Петербурге или представительством в Пскове.

«Для того, чтобы получить документ, необходимо заранее зарегистрироваться на прием к консулу. Если вы хотите получить документ в Эстонии, пожалуйста, обратитесь с заявлением в департамент полиции и погранохраны», — объясняют в генеральном консульстве Эстонии.

Все визовые заявления, поступившие до 25 апреля в Петербурге и Пскове, будут рассмотрены, а паспорта с визовыми решениями будут возвращены в оговоренные сроки. Все визовые центры продолжат работу: документы на визу можно будет подавать туда на тех же условиях.