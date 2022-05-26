Накануне визовый центр Италии в России временно перестал принимать документы у заявителей, которые не успели оплатить консульский сбор заранее. Об ограничении работы сообщили визовые центры VMS в Москве, Петербурге и Архангельске, а также AlmavivA в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Казани и Самаре.

Ввиду этого россияне начали активно подавать документы на шенгенские визы Испании. «Если утром 25 мая запись была доступна на 1 июня, то вечером оказались занятыми все даты до 10 июня», — приводит «Коммерсантъ» слова начальника корпоративного отдела московского «Визахода» Марины Широковой. По ее словам, устранить ограничения в работе визовые центры Италии планируют в ближайшее время, однако конкретные сроки пока не называются.

Туристические визы россиянам оформляют также Германия и Франция, однако работа визовых центров последней ограничена по времени из-за нехватки специалистов — окно бронирований открывается один раз в месяц, места быстро занимают, поэтому на июнь, по данным Широковой, их уже нет.

Среди других стран, которые оформляют визы россиянам, также Греция и Бельгия, которые особой популярностью у заявителей не пользуются — данные страны выдают визу только под даты поездки. Кроме того, существует возможность подать документы на визу Швеции, однако запись возможна только на месяц вперед.