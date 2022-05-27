Кипр снимает коронавирусные ограничения с начала июня

«Согласно решению, все путешественники, прибывающие в Республику Кипр независимо от страны происхождения, не будут обязаны предъявлять действующую справку о вакцинации или выздоровлении, или отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген. План действий отменяется с 1 июня 2022 года», — говорится в сообщении.

Министр транспорта Яннис Карусос по поводу ношения масок заявил следующее: «Если Минздрав отнесет залы аэропортов к зонам повышенного риска, то следует использовать маску, в противном случае использование маски внутри зданий аэропорта не потребуется». Пока дополнительных разъяснений от Минздрава Кипра не поступало.

Ранее власти Германии объявили об отмене действий коронавирусных ограничений на въезд в страну. Новые правила будут действовать с 1 июня. А Австрия уже сняла ряд запретов с 16 мая.