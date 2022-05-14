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Власти Австрии решили с 16 мая снять все коронавирусные ограничения для туристов

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С понедельника, 16 мая, Австрия снимает коронавирусные ограничения для туристов из других стран. Об этом пишет «Интерфакс».

Shutterstock

Теперь при въезде в страну путешественники не должны предъявлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни или тест. «Так называемое правило 3-G снимается с 16 мая для въезжающих в Австрию из всех стран», — говорится в сообщении на официальном туристическом портале страны.

Добавим, что прямого авиасообщения с Австрией, как и с рядом других европейских стран, сейчас нет. Добраться до столицы Вены можно с пересадкой в Ереване или Стамбуле. 

Напомним, ранее Лаос отменил все коронавирусные ограничения для иностранных туристов. Речь идет о путешественниках, которые вакцинировались, в том числе препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт». А иностранцы без прививки должны сдать экспресс-тест на COVID-19 в течение 48 часов перед вылетом.

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