Власти Австрии решили с 16 мая снять все коронавирусные ограничения для туристов

Теперь при въезде в страну путешественники не должны предъявлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни или тест. «Так называемое правило 3-G снимается с 16 мая для въезжающих в Австрию из всех стран», — говорится в сообщении на официальном туристическом портале страны.

Добавим, что прямого авиасообщения с Австрией, как и с рядом других европейских стран, сейчас нет. Добраться до столицы Вены можно с пересадкой в Ереване или Стамбуле.