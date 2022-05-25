Германия снимает коронавирусные ограничения на въезд в страну

С 1 июня въезжающим в Германию больше не потребуется подтверждение о вакцинации от коронавируса и о перенесенном заболевании. Также у въезжающих больше не будут просить результаты тестирования на коронавирус.

Сейчас в Германии действует правило 3G, которое распространяется на всех лиц от 12 лет. По нему путешественникам требовалось предъявить сертификат о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест.

По словам министра здравоохранения Карла Лаутербаха, правило 3G будет приостановлено «до конца августа». В настоящее время неясно, вернут ли его с сентября, отмечает Dpa.

Для путешественников, прибывающим из зон распространения вируса, действует более жесткий регламент. Такие туристы отправят на двухнедельный карантин несмотря на наличие прививки или справки о перенесенном заболевании. Это требование продолжит действовать в ближайшие месяцы.

Напомним, с 16 мая Австрия сняла коронавирусные ограничения для туристов из других стран. Теперь при въезде в страну путешественники не должны предъявлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни или тест. «Так называемое правило 3G снимается с 16 мая для въезжающих в Австрию из всех стран», — говорится в сообщении на официальном туристическом портале страны.