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В РЖД планируют запустить не менее 250 дополнительных поездов на юг России

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РЖД планируют запустить не менее 250 дополнительных рейсов поездов на юг России в летний сезон. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

Rolf G Wackenberg / Shutterstock.com

«Учитывая временные ограничения работы аэропортов на юге страны, основная нагрузка по перевозкам пассажиров на курорты Черноморского побережья и в Крым ложится на железную дорогу», — говорится в сообщении ведомства.

По состоянию на 24 мая уже назначено 103 рейса. Сейчас поезда курсируют по наиболее востребованным направлениям: из Москвы, Ульяновска, Екатеринбурга в Анапу, из Смоленска на Имеретинский курорт, из Кирова и Нижнего Новгорода в Адлер. Дополнительные поезда смогут перевозить на 132 тысячи пассажиров больше.

Ранее Росавиация вновь продлила режим ограничения полетов на юг России. Он будет действовать до 31 мая 2022 года 03:45 по московскому времени. А курсирование сезонных поездов «Таврия» из Петербурга в Евпаторию возобновляется. Первый рейс отправится уже 26 мая.

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