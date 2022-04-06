Росавиация вновь продлила режим ограничения полетов на юг России

Полеты в ряд аэропортов на юге России были впервые ограничены 24 февраля в связи с началом «специальной военной операции» на территории Украины. Позже режим ограничения был несколько раз продлен.

Полеты ограничены в следующие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.