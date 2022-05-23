Поезда №179/180 «Таврия» уйдут в первый рейс 26 мая из Петербурга и 28 мая из Евпатории. Сообщение между двумя городами будет осуществляться через день вплоть до 1 октября.

Поезд будет отправляться из Петербурга в 19:16, чтобы на него могли успеть пассажиры после работы. В Евпаторию поезд будет прибывать спустя две ночи и один день в пути в 12:40 — как отмечают в пресс-службе оператора «Гранд Сервис Экспресс», «как раз к заселению в гостиницы». Из Евпатории поезд будет отправляться в 17:55 и прибывать в Петербург через день в 13:01.

В состав поезда включены плацкартные вагоны класса 3Э, купейные вагоны классов 2К и 2Э и вагон-ресторан. «Таврия» проходит через региональные центры Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону. В Крыму поезд делает остановки на станциях Керчь, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой и Саки.

Летом 2022 года из Петербурга будет курсировать три поезда в Крым — в Севастополь, Евпаторию и Феодосию.

Напомним, ранее стало известно, что россияне стали чаще путешествовать по стране на поездах. По итогам апреля совокупный объем перевозок вырос на почти 5%, а с начала года — на 6,5%.