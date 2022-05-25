В России могут ввести новый сбор с авиапассажиров, путешествующих внутри страны

Инициативу, вводящую новый сбор с авиапассажиров, Министерство транспорта обсуждает с представителями отрасли воздушных перевозок. Как пишут «Известия», при реализации данной меры стоимость авиабилетов не подорожает, так как произойдет перераспределение компонентов стоимости перевозки.

Средства, поступившие со сбора, будут направляться в специальный резервный фонд поддержки пассажиров. Тратить их рассчитывают при необходимости исполнения обязательств перед пассажирами в форс-мажорных обстоятельствах — например, в случае банкротства авиакомпании ее клиенты смогут получить билеты на другие рейсы или возврат денежных средств за несостоявшийся перелет.

Размер сбора еще обсуждается и до конца не утвержден, однако сейчас известно, что его сумма может составить от 70 до 250 рублей с одного перелета. При этом часть платежа может пойти не в бюджет будущего фонда, а будет перечислена оператору системы за оказание услуги — предполагается, что в этом качестве выступит недавно созданное АО «Авиагарант».

На сегодняшний день в стоимость авиабилета входят несколько сборов — в том числе топливный, аэропортовый и сервисный. Кроме того, взимается плата за безопасность и обслуживание пассажиров, обслуживание самолетов в аэропортах, предоставление услуг диспетчеров и другие опции.

Напомним, в сложившихся условиях Министерство транспорта России не исключает возможного оттока отечественных пилотов за рубеж и, как следствие, дефиит летного состава. По пессимистическому прогнозу ведомства, к 2025 году безработица грозит каждому второму пилоту. Ранее о том, что отток российских пилотов возможен, также говорил экс-глава лоукостера «Победа» Андрей Калмыков. При этом он отмечал, что пилотов возьмут не во все страны.