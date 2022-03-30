Что будет с рынком авиаперевозок в России в условиях санкций? Прогноз экс-главы лоукостера «Победа»

После начала «специальной военной операции» в Украине и введения санкций против России отечественная авиация приступила к радикальному изменению условий работы. В частности, Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах остановить все международные рейсы. Свой прогноз о дальнейшем функционировании отрасли авиаперевозок в России в интервью «Коммерсанту» дал экс-глава лоукостера «Победа» Андрей Калмыков. Публикуем главные тезисы.
Калмыков не исключил возможного оттока российских пилотов, но возьмут их не все страны. Так, прием может начать Китай, но только после того, как начнет восстанавливать перевозки. В Европу же «теперь им [пилотам] путь заказан, хотя и раньше там их особо не ждали». У оставшихся пилотов, по мнению экс-главы «Победы», упадет налет — «соответственно, упадет заработок».
«Хуже будет с новыми пилотами — например, выпуск 2022 года: я уверен, что ни одна компания не возьмет ни одного курсанта. Выпускников прошлого года тоже забрали далеко не всех, и это проблема. И она может аукнуться через три-пять лет, когда и если в России начнется восстановление перевозок, а восстанавливать будет некому», — дал прогноз Калмыков.
О том, начнут ли российские авиакомпании набор иностранных пилотов:
Однозначно. Этот гэп однажды придется закрывать. В 2020 году мы набрали очень мало пилотов из-за пандемии, очень мало — в 2021-м. В 2023 году вряд ли ситуация резко изменится. Возрастные командиры будут выходить на пенсию. Настанет момент, когда массово нужно будет вводить в КВС (командиров воздушных судов) вторых пилотов, но будет некого. А для такого перевода должно пройти время, и еще не каждый второй пилот может стать КВС и брать на себя ответственность. Это лидерские психоэмоциональные качества, готовность принимать решения, управлять стрессом. И этот разрыв обязательно произойдет.
На вопрос о том, нужен ли России отечественный самолет, Калмыков ответил однозначно — и «вне зависимости от политической обстановки». По его мнению, это не только создает возможность выбора, но и является вопросом транспортной независимости и престижа страны. Кроме того, «развитие своих компетенций — это билет в клуб ведущих мировых держав». «Но это нужно делать хорошо. Не нужно гнаться за двумя зайцами и делать два (проекта) сразу — сделайте один, но классный. Мы почему-то все время догоняем, а нужно смотреть в будущее. Если авиапром был бы бизнес-проектом и велся бы коммерсантами, он был бы успешен», — отметил Калмыков.
Что касается цен на билеты, россиянам нужно забыть про дешевые авиаперелеты — потому что «билетов как Москва—Петрозаводск за 1 тысячу рублей больше не будет, это и было ненормально, и больше смысла в них нет». Аналитики «ВТБ Капитала» прогнозируют рост цен на билеты на 50% в этом году, Калмыков — еще больший рост. «Сейчас ни у одной авиакомпании не будет смысла летать ниже себестоимости, раньше это делали, чтобы просто отбить лизинг и топливо в условиях бешеной конкуренции и превышения предложения над спросом», — считает он.
О росте цен на авиабилеты:
Сейчас, если поднять цены просто до уровня себестоимости, это уже плюс 30% роста к 2021 году. А еще придется как-то закупать запчасти, стоимость логистики вырастет, поскольку прямые продажи уже невозможны, и придется искать обходные каналы. Поэтому рост цен будет значительный. По многим маршрутам выросло полетное время — это медицинский факт. Больше времени будет требоваться на техобслуживание. Сократится эффективность использования флота. Себестоимость, по моим подсчетам, должна вырасти вдвое в рублевом эквиваленте. Поэтому 50% — это еще очень оптимистичный прогноз.
Свое отношение к субсидиям на перевозки экс-глава «Победы» по-прежнему оценивает как негативное — так как «когда начинаются субсидии, рынок в его классическом понимании заканчивается». «И потом, я уверен, что сейчас компании смогут зарабатывать. Лизинг не давит, не надо выполнять убыточные рейсы. Да, их станет меньше, ну и что. Летом повезут людей в Сочи. Москва, Петербург, Казань и миллионники точно продолжат летать — меньше, но жизнь не останавливается. Просто билеты станут дороже», — резюмировал он.
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