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Что будет с рынком авиаперевозок в России в условиях санкций? Прогноз экс-главы лоукостера «Победа»

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После начала «специальной военной операции» в Украине и введения санкций против России отечественная авиация приступила к радикальному изменению условий работы. В частности, Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах остановить все международные рейсы. Свой прогноз о дальнейшем функционировании отрасли авиаперевозок в России в интервью «Коммерсанту» дал экс-глава лоукостера «Победа» Андрей Калмыков. Публикуем главные тезисы.

MariaTsyganova / Shutterstock.com

Калмыков не исключил возможного оттока российских пилотов, но возьмут их не все страны. Так, прием может начать Китай, но только после того, как начнет восстанавливать перевозки. В Европу же «теперь им [пилотам] путь заказан, хотя и раньше там их особо не ждали». У оставшихся пилотов, по мнению экс-главы «Победы», упадет налет — «соответственно, упадет заработок».

«Хуже будет с новыми пилотами — например, выпуск 2022 года: я уверен, что ни одна компания не возьмет ни одного курсанта. Выпускников прошлого года тоже забрали далеко не всех, и это проблема. И она может аукнуться через три-пять лет, когда и если в России начнется восстановление перевозок, а восстанавливать будет некому», — дал прогноз Калмыков.

Андрей Калмыков

О том, начнут ли российские авиакомпании набор иностранных пилотов:

Однозначно. Этот гэп однажды придется закрывать. В 2020 году мы набрали очень мало пилотов из-за пандемии, очень мало — в 2021-м. В 2023 году вряд ли ситуация резко изменится. Возрастные командиры будут выходить на пенсию. Настанет момент, когда массово нужно будет вводить в КВС (командиров воздушных судов) вторых пилотов, но будет некого. А для такого перевода должно пройти время, и еще не каждый второй пилот может стать КВС и брать на себя ответственность. Это лидерские психоэмоциональные качества, готовность принимать решения, управлять стрессом. И этот разрыв обязательно произойдет.

fifg / Shutterstock.com

На вопрос о том, нужен ли России отечественный самолет, Калмыков ответил однозначно — и «вне зависимости от политической обстановки». По его мнению, это не только создает возможность выбора, но и является вопросом транспортной независимости и престижа страны. Кроме того, «развитие своих компетенций — это билет в клуб ведущих мировых держав». «Но это нужно делать хорошо. Не нужно гнаться за двумя зайцами и делать два (проекта) сразу — сделайте один, но классный. Мы почему-то все время догоняем, а нужно смотреть в будущее. Если авиапром был бы бизнес-проектом и велся бы коммерсантами, он был бы успешен», — отметил Калмыков.

В России не на чем будет летать? Запад забирает самолеты? Рейсов станет меньше? Билеты подорожают?

Что касается цен на билеты, россиянам нужно забыть про дешевые авиаперелеты — потому что «билетов как Москва—Петрозаводск за 1 тысячу рублей больше не будет, это и было ненормально, и больше смысла в них нет». Аналитики «ВТБ Капитала» прогнозируют рост цен на билеты на 50% в этом году, Калмыков — еще больший рост. «Сейчас ни у одной авиакомпании не будет смысла летать ниже себестоимости, раньше это делали, чтобы просто отбить лизинг и топливо в условиях бешеной конкуренции и превышения предложения над спросом», — считает он.

Андрей Калмыков

О росте цен на авиабилеты:

Сейчас, если поднять цены просто до уровня себестоимости, это уже плюс 30% роста к 2021 году. А еще придется как-то закупать запчасти, стоимость логистики вырастет, поскольку прямые продажи уже невозможны, и придется искать обходные каналы. Поэтому рост цен будет значительный. По многим маршрутам выросло полетное время — это медицинский факт. Больше времени будет требоваться на техобслуживание. Сократится эффективность использования флота. Себестоимость, по моим подсчетам, должна вырасти вдвое в рублевом эквиваленте. Поэтому 50% — это еще очень оптимистичный прогноз.

Свое отношение к субсидиям на перевозки экс-глава «Победы» по-прежнему оценивает как негативное — так как «когда начинаются субсидии, рынок в его классическом понимании заканчивается». «И потом, я уверен, что сейчас компании смогут зарабатывать. Лизинг не давит, не надо выполнять убыточные рейсы. Да, их станет меньше, ну и что. Летом повезут людей в Сочи. Москва, Петербург, Казань и миллионники точно продолжат летать — меньше, но жизнь не останавливается. Просто билеты станут дороже», — резюмировал он.

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