Что будет с рынком авиаперевозок в России в условиях санкций? Прогноз экс-главы лоукостера «Победа»

Калмыков не исключил возможного оттока российских пилотов, но возьмут их не все страны. Так, прием может начать Китай, но только после того, как начнет восстанавливать перевозки. В Европу же «теперь им [пилотам] путь заказан, хотя и раньше там их особо не ждали». У оставшихся пилотов, по мнению экс-главы «Победы», упадет налет — «соответственно, упадет заработок».

«Хуже будет с новыми пилотами — например, выпуск 2022 года: я уверен, что ни одна компания не возьмет ни одного курсанта. Выпускников прошлого года тоже забрали далеко не всех, и это проблема. И она может аукнуться через три-пять лет, когда и если в России начнется восстановление перевозок, а восстанавливать будет некому», — дал прогноз Калмыков.