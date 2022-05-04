В Минтрансе сообщили о риске оттока российских пилотов за рубеж и дефицита летного состава

О том, что Минтранс опасается оттока персонала, в том числе пилотов, в зарубежные авиакомпании, говорится в проекте комплексной программы развития авиатранспортной отрасли до 2030 года, о котором пишет «Коммерсантъ». В документе отмечается, что министерство получает около 70 обращений в месяц от иностранных авиавластей с просьбой подтвердить сертификата специалиста — это означает, что именно столько пилотов ищут работу в зарубежных авиакомпаниях. «Данные обстоятельства свидетельствуют о высоких рисках нехватки пилотов для обеспечения выполнения объема воздушных перевозок в будущем», — резюмируют в Минтрансе.

Согласно пессимистическому прогнозу министерства, снижение пассажиропотока к 2025 году составит 58,2 миллиона человек вместо 111 миллионов в 2021-ом. Таким образом, по подсчетам Совета по профессиональным квалификациям воздушного транспорта, к 2025 году остаться без работы могут около половины пилотов и другого персонала.

По данным Совета по профессиональным квалификациям воздушного транспорта, на сегодняшний день в простое находятся около 1,5 тысяч линейных пилотов (13% от общего числа) и 1,3 тысячи бортпроводников (5%). Большая часть пилотов в простое — из грузовых перевозчиков «Атран», AirBridgeCargo и Sky Gates.

Напомним, ранее о том, что отток российских пилотов возможен, говорил экс-глава лоукостера «Победа» Андрей Калмыков. Однако он отмечал, что пилотов возьмут не во все страны. Так, прием может начать Китай, но только после того, как начнет восстанавливать перевозки. В Европу же «теперь им [пилотам] путь заказан, хотя и раньше там их особо не ждали». У оставшихся пилотов, по мнению экс-главы «Победы», упадет налет — «соответственно, упадет заработок».