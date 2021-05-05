Визовый центр Испании в Москве возобновляет выдачу виз

«С 12 мая официальный визовый центр, аккредитованный правительством Испании и генеральным консульством Испании в Москве, возобновит деятельность по выдаче Шенгенских виз (категория C)», — сообщили в генконсульстве.

Подать новую заявку на визу смогут те, у кого уже есть виза со сроком действия не менее одного года. При этом приоритет будет отдаваться владельцам предыдущих виз на два, три года и пять лет, а также родственникам граждан ЕС и собственникам.

Как напоминают в генконсульстве, заявители на визу не могут поехать в Испанию или другие страны Шенгенской зоны, пока существуют коронавирусные ограничения на въезд в ЕС и страны шенгенского соглашения из третьих стран. Владельцы Шенгенской визы также не имеют автоматического права на въезд в Шенгенскую зону и должны соблюдать действующие ограничения на поездки.

Ранее авиакомпания S7 Airlines открыла продажу билетов на еженедельные чартерные рейсы из Москвы в города Италии — Рим и Милан. Возобновить полеты в Рим с 12 апреля планирует лоукостер «Победа». Самолеты будут вылетать из аэропорта Внуково один раз в неделю — по субботам. Это второе итальянское направление «Победы» — в текущем летнем сезоне выполняются рейсы из Москвы в Бергамо.

На сегодняшний день регулярное авиасообщение между Россией и Италией приостановлено из-за пандемии. При этом авиакомпании могут выполнять грузопассажирские рейсы, билет на которые могут купить только определенные группы граждан. В случае с Италией въехать в страну могут граждане Италии, россияне с видом на жительство в Евросоюзе, высококвалифицированные медицинские работники, студенты, сотрудники дипмиссий, или граждане, которым требуется медицинская помощь.

Напомним, Италия планирует возобновить прием российских туристов, остановленный из-за пандемии коронавируса, летом 2021 года. Ранее власти рассчитывали открыть границы до Дня республики, который отмечается 2 июня, объясняя это тем, что в противном случае туристический бизнес может не выстоять против стран-конкурентов.